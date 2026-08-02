करीम सिटी में संगोष्ठी, 21 विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए शोध पत्र
करीम सिटी कॉलेज के स्नातकोत्तर गणित विभाग ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें 21 विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट पेपर पर आधारित शोध प्रस्तुतियां दीं। चर्चा का विषय गणित के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर था। विभागाध्यक्ष और अन्य शिक्षकों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
करीम सिटी कॉलेज के स्नातकोत्तर गणित विभाग की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें 21 विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट पेपर पर आधारित शोध प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान गणित के सैद्धांतिक और व्यावहारिक विषयों पर चर्चा हुई। प्रीति कुमारी ने मिनिमम स्पैनिंग ट्री विषय पर प्रस्तुति दी। आकांक्षा कुमारी और आयशा होदा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू लैटिस थ्योरी एंड बुलियन अलजेब्रा पर प्रस्तुतियां दीं। विभागाध्यक्ष डॉ. मो. मोइज़ अशरफ ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा और शोध क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉ. पीसी बनर्जी, डॉ. शाहिद अहमद हाशमी, डॉ. बीपी सिंह और प्रोफेसर यास्मीन बानो सहित अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे।
सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में यास्मीन बानो ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
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