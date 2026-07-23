संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए लागू हो आरक्षण
देहरादून में जनवादी महिला समिति द्वारा कैप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि पर 'संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण' विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। वक्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की निंदा की और 10 अगस्त को दिल्ली के धरने में भाग लेने का निर्णय लिया।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि पर जनवादी महिला समिति की ओर से कचहरी स्थित सभागार में 'संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया।सेमिनार में आजाद हिंद फौज की वीरांगना कैप्टन लक्ष्मी सहगल के देश सेवा, समाज सुधार और संघर्षमयी जीवन को याद किया गया। वक्ताओं ने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गहरा रोष व्यक्त किया। साथ ही, दिल्ली में छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महिला आरक्षण और अधिकारों की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के समर्थन में 10 अगस्त को उत्तराखंड से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगी।
इसके अलावा, समिति ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के अनिश्चितकालीन धरने को भी अपना पूर्ण समर्थन दिया। महिला समिति के प्रतिनिधिमंडल ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस मौके पर प्रांतीय महामंत्री दमयंती नेगी, प्रांतीय उपाध्यक्ष इंदु नौडियाल, जिलाध्यक्ष माला गुरुंग, उपाध्यक्ष नुरैशा अंसारी, कुसुम नौडियाल, सचिव सीमा लिंगवाल, शाकुंभरी रावत, जानकी भट्ट, राजेश्वरी, अंजलि सेमवाल, रेखा शर्मा, मीना, शांति, पुष्पा बहुगुणा, बीना बिष्ट, शांता उनियाल मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें