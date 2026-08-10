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मुफ्ती महबूब अली कादरी की सेवाओं पर सेमिनार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में मदरसा जामे उलूम फुरकानिया में हजरत मुफ़्ती मौलाना महबूब अली साहब कादरी की सेवाओं पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने उनकी शिक्षण, सामाजिक, और धार्मिक सेवाओं का उल्लेख किया। इस अवसर पर पुस्तक विमोचन और कलाम प्रस्तुत किया गया।

मुफ्ती महबूब अली कादरी की सेवाओं पर सेमिनार

​रामपुर। मदरसा जामे उलूम फुरकानिया मस्तान गंज में रविवार को हजरत मुफ़्ती मौलाना महबूब अली साहब कादरी की इल्मी व मिल्ली सेवाओं पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। शुभारंभ कारी फरहत सुल्तान की तिलावते-कलाम-ए-पाक व कारी काशान खां की नात से हुआ। कार्यक्रम में मौलाना नासिर खां, मुफ़्ती मकसूद, मुकर्रम रजा खां, मास्टर इसरार, डॉ. हसन जफर, मौलवी असलम जावेद कासमी, डॉ. उबैद इकबाल आसिम सहित अन्य वक्ताओं ने मुफ़्ती साहब की इल्मी, शैक्षिक, सामाजिक व दीनी सेवाओं को याद करते हुए ख़िराजे-अकीदत पेश किया। डॉ. अजहर इनायती, डॉ. जावेद नसीमी व डॉ. फरीद शम्सी ने मनज़ूम कलाम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर फतावा मुफ़्ती आजम रामपुर और डॉ. जफर अली अंजुम की मिस्र की अदबी तहरीकात पुस्तकों का विमोचन किया गया।

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संचालन डॉ. शआइरुल्लाह खां वजीही ने किया तथा अंत में सैयद वारिस हुसैन चिश्ती की दुआ के साथ सेमिनार संपन्न हुआ।

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