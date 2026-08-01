जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया
रायबरेली में राजनीति विज्ञान अध्ययन संस्थान ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया। सभी ने प्रेमचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. राम बहादुर वर्मा ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य अपने युग का आईना है, जो मार्क्सवाद और गांधीवाद से प्रभावित था।
रायबरेली। राजनीति विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान की ओर से मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। संस्थान के अध्यक्ष एवं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राम बहादुर वर्मा ने कहा कि प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य अपने युग का आईना है, जो न तो मार्क्सवादी थे न गांधी-वादी, परंतु दोनों के चिंतन से प्रभावित थे।
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