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कटिहार : राजकीय डिग्री महाविद्यालय कोढ़ा में संगोष्ठी का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कटिहार में राजकीय डिग्री महाविद्यालय कोढा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6 वर्ष पूरे होने पर संगोष्ठी आयोजित की गई। डॉ हरिओम प्रसाद ने नई और पुरानी शिक्षा नीति के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने शिक्षा के पांच स्तंभों पर प्रकाश डाला और बिहार सरकार द्वारा स्थापित डिग्री कॉलेजों की प्रशंसा की।

कटिहार : राजकीय डिग्री महाविद्यालय कोढ़ा में संगोष्ठी का आयोजन

कटिहार से रामनिवास शर्मा की रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6 वर्ष पूरा होने पर राजकीय डिग्री महाविद्यालय कोढा में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंग्रेजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ हरिओम प्रसाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के बीच के अंतर को समझाया और बताया कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति बेहतर है। बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांच मुख्य आधार स्तंभ हैं -पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। चतुर्थ वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विषय में भी छात्र-छात्राओं को बताया गया।

कहा कि अंक प्रणाली से यह क्रेडिट सिस्टम बेहतर है। हर वर्ग से आने वाले ग्रामीण स्तर के बच्चे बच्चियों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा देने हेतु बिहार सरकार के द्वारा 211 डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। इस अवसर पर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कोढ़ा के प्रधानाध्यापक ऋषिकेश राय ने स्कूली शिक्षा की नई संरचना के विषय में अपना विचार प्रकट किया। कार्यालय अधीक्षक शंभू कुमार यादव ने कार्यालय संबंधी जानकारियां और छात्र-छात्राओं की उपादेयता के संबंध में विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमित कुमार एवं मुकेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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