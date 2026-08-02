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मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर हुई वेब संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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राजीव रंजन झा, दरभंगा। मिल्लत कॉलेज में प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर वेब संगोष्ठी आयोजित की गई। प्राचार्य डॉ. सिद्धार्थ ने प्रेमचंद को महान साहित्यकार बताया। मुख्य वक्ता प्रो. जितेन्द्र ने उनके साहित्य की सामाजिक समकालीनता का उल्लेख किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया।

मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर हुई वेब संगोष्ठी

राजीव रंजन झा,दरभंगा। मिल्लत कॉलेज, एमकेएस कॉलेज, चंदौना, आरडीएम, अलीनगर के आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर वेब संगोष्ठी का आयोजन प्राचार्य डॉ. सिद्धार्थ शंकर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं। उनकी प्रासंगिकता अनवरत बनी रहेगी।

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कार्यक्रम के मुख्य वक्ता

एमकेएस कॉलेज, चंदौना की उप प्रधानाचार्य डॉ. ममता पाण्डेय ने कहा कि प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि वे समाज की अंतरात्मा की आवाज थे। मुख्य वक्ता प्रो. जितेन्द्र कुमार ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में सामाजिक समकालीनता के साथ-साथ दूरदर्शिता भी दिखाई देती है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देता है। मिल्लत कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. मुन्ना साह ने कहा कि प्रेमचंद भाषा के स्तर पर बिल्कुल सहज नजर आते हैं। उर्दू विभाग के वरीय सहायक प्राध्यापक डॉ. शाहनवाज आलम ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन हमें सिखाता है कि साहित्य समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने का सशक्त साधन है। कार्यक्रम का संचालन मिल्लत कॉलेज के आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. वीरेंद्र कुमार मिश्रा व धन्यवाद ज्ञापन आरडीएम, अलीनगर के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. दस्तगीर आलम ने किया।

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कार्यक्रम में उपस्थित लोग

कार्यक्रम में डॉ. सियाराम प्रसाद, डॉ. सुनीता झा, डॉ. सोनी शर्मा, डॉ. कीर्ति चौरसिया, डॉ. अब्दुर राफे, डॉ. सुभाष कुमार, डॉ. अमृता प्रियदर्शिनी, डॉ. निशा कुमारी, डॉ. विजय शंकर पंडित आदि थे।

सामान्य प्रश्न

प्रेमचंद की जयंती कब मनाई गई?
प्रेमचंद की 146वीं जयंती का आयोजन किया गया।
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