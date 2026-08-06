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सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर्स पर ऑनलाइन व्याख्यान हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली कॉलेज के भौतिकी विभाग ने सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर्स पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य वक्ता डॉ. सोना दास ने उनकी कार्यप्रणाली, प्रकार, और विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों पर चर्चा की। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. ओपी राय के संरक्षण में हुआ, जिसमें कॉलेज के शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी शामिल हुए।

सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर्स पर ऑनलाइन व्याख्यान हुआ

बरेली कॉलेज के भौतिकी विभाग ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, आरसी-4 के सहयोग से सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर्स ऐन ओवरव्यू विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया। मुख्य वक्ता सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चंडीगढ़ की वैज्ञानिक डॉ. सोना दास ने सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर्स की कार्यप्रणाली, प्रकार, आधुनिक विज्ञान में उनकी भूमिका तथा संचार, चिकित्सा, रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी दी। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. ओपी राय के संरक्षण तथा प्रबंध समिति के सचिव देवमूर्ति के मुख्य संरक्षण में हुआ। आयोजन सचिव प्रो. सुन्दर सिंह एवं संयोजक प्रो. ऋतु अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित व्याख्यान में आईएपीटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रो. बीपी त्यागी सहित महाविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी और विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागी शामिल हुए।

अंत में विभागाध्यक्ष प्रो. ऋतु अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया, जबकि प्रो. सुन्दर सिंह ने ऐसे आयोजनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध से जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण बताया।

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