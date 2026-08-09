कांवरियों की सेवा में कुंवरसार (बिहार) में लगा विजेथुआ धाम सेवा दल का निःशुल्क दस दिवसीय शिविर
कुंवरसार (बिहार) में बब्लू बरनवाल नन्दी के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने कांवरियों की सेवा में 10 दिवसीय निःशुल्क शिविर आयोजित किया। शिविर में दवा, जलपान, भोजन और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई। यह कार्यक्रम बब्लू के स्व पिता को समर्पित था, जिससे उन्होंने समाज सेवा की मिसाल पेश की।
सूरापुर (सुलतानपुर)। अपने लिए जिये तो क्या जिये, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। बादल फिल्म के इस गीत को चरितार्थ कर रहे कुंवरसार (बिहार) में भवानीपुर बाजार निवासी बब्लू बरनवाल नन्दी के नेतृत्व में विजेथुआ धाम सेवा दल सूरापुर बैनर तले कांवरियों की सेवा में दस दिवसीय निःशुल्क शिविर लगाकर।जीवन उसका सार्थक होता है जो औरों के लिए जीता है। बाजार निवासी बब्लू बरनवाल नन्दी के नेतृत्व में दर्जनभर से अधिक स्थानीय युवाओं व महिलाओं ने बीते सप्ताह बिहार के सुल्तानगंज से 35 किमी दूर बैद्यनाथ धाम से करीब 70 किमी पहले कांवरियों की सेवा के लिए निशुल्क शिविर लगाकर जनपद के लिए मिसाल कायम की।कैंप
में दवा,जलपान,भोजन, कीर्तन,भजन संध्या,विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था की गई है।श्रवण बरनवाल बब्लू ने बताया कि स्व पिता नन्दलाल जी को समर्पित यह शिविर उनकी प्रेरणा स्रोत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि अजय मोदनवाल कोके, कन्हैयालाल मोदनवाल, बालकृष्ण बरनवाल बब्लू,ध्रुव अग्रहरि,रमेश अग्रहरि डीह,विक्रम मोदनवाल,नन्हें, सहित स्थानीय महिलाओं व लोगों का सहयोग भरपूर मिला।
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