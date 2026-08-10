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तीन समूह मिलकर बनाएंगे 27 हजार तिरंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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स्वतंत्रता दिवस के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत खुटहन के तीन स्वयं सहायता समूहों को 27 हजार तिरंगे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। समूहों में शामिल महिलाएं अब तक लगभग छह हजार झंडे तैयार कर चुकी हैं। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि अगले दो दिनों में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

तीन समूह मिलकर बनाएंगे 27 हजार तिरंगे

खुटहन, हिन्दुस्तान संवाद। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए विकास खंड के तीन स्वयं सहायता समूहों को 27 हजार तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक समूह को नौ-नौ हजार झंडे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समूह से जुड़ी महिलाएं झंडे तैयार करने में जुटी हैं। राधा सीएलएफ समूह भगमलपुर, रमा बाई प्रेरणा संगठन छताईकला और अर्पित सिलाई-कढ़ाई सेंटर खुटहन को तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक प्रत्येक समूह करीब छह हजार झंडे तैयार कर चुका है। शेष झंडों को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है।

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खंड विकास अधिकारी नीरज जायसवाल ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को झंडे तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। इससे स्वतंत्रता दिवस के लिए पर्याप्त तिरंगे उपलब्ध होंगे और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। सभी समूहों को दो दिनों में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान एडीओ अमर बहादुर यादव, बीएमएम अवनीश चंद्र, ऋषि कृष्ण मिश्रा और मनोज कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।

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