स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयार होंगे 1.68 लाख तिरंगे

पीलीभीत। स्वयं सहयता समूहों को एक बार फिर से तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। कुल 84 स्वयं सहायता समूह पंद्रह अगस्त से पहले 12 अगस्त तक 1.68 लाख तिरंगे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। जिले में कुल 720 ग्राम पंचायतों में डिमांड करने वाले विभागों को डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रतिवर्ष ही हर घर तिरंगा अभियान की गूंज होती है। इसी क्रम में नौ से पंद्रह अगस्त तक तिरंगा लहराता है। ग्राम पंचायतों से लेकर सभी सरकारी भवनों पर लहराने वाला तिरंगा हर किसी की आन बान शान बन कर रोमांच जगाता है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशों के बाद तिरंगा निर्माण का दायित्व सभी सात ब्लाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में 84 स्वयं सहायता समूहों को मिली है।