स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयार होंगे 1.68 लाख तिरंगे
पीलीभीत में 84 स्वयं सहायता समूहों को 12 अगस्त तक 1.68 लाख तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। डीएम के निर्देशों के अनुसार, हर घर तिरंगा अभियान के तहत, तिरंगे सभी सरकारी भवनों और ग्राम पंचायतों पर लहराए जाएंगे। अब तक 17860 झंडे तैयार किए जा चुके हैं।
पीलीभीत। स्वयं सहयता समूहों को एक बार फिर से तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। कुल 84 स्वयं सहायता समूह पंद्रह अगस्त से पहले 12 अगस्त तक 1.68 लाख तिरंगे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। जिले में कुल 720 ग्राम पंचायतों में डिमांड करने वाले विभागों को डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रतिवर्ष ही हर घर तिरंगा अभियान की गूंज होती है। इसी क्रम में नौ से पंद्रह अगस्त तक तिरंगा लहराता है। ग्राम पंचायतों से लेकर सभी सरकारी भवनों पर लहराने वाला तिरंगा हर किसी की आन बान शान बन कर रोमांच जगाता है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशों के बाद तिरंगा निर्माण का दायित्व सभी सात ब्लाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में 84 स्वयं सहायता समूहों को मिली है।
कुल 445 महिलाएं कुल 1.68 लाख तिरंगे तैयार करेंगी। अमरिया और बरखेड़ा में दस-दस समूह, बिलसंडा के 16, बीसलपुर के 13, ललौरीखेड़ा के आठ, मरौरी के 12 पूरनपुर के 15 समूहों को तिरंगा तैयार करने को कहा गया है। उपायुक्त स्वत रोजगार वंदना सिंह ने बताया कि अब तक 17860 झंडे तैयार कराए जा चुके हैं। तय लक्ष्य समय से पूरा किया जाएगा।
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