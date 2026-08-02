बिहारशरीफ में तीन दिवसीय मुक्कामार प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें 300 से अधिक छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने पर जोर दिया। प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्तमान में आत्मरक्षा हर बालिका के लिए आवश्यक जीवन कौशल है।

तीन दिनों तक मुक्कामार प्रशिक्षण, छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर सैकड़ों छात्राओं ने लिया व्यावहारिक प्रशिक्षण आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने पर वक्ताओं ने दिया जोर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र देकर किया गया सम्मानित फोटो : मुक्का ट्रेनिंग : बिहारशरीफ खंदकपर में रविवार को तीन दिवसीय मुक्कामार प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल छात्राएं। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। खंदकपर में रविवार को तीन दिवसीय मुक्कामार प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इसमें 300 से अधिक छात्राओं व महिलाओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे।

प्रशिक्षण के उद्देश्य तीन दिवसीय शिविर में सैकड़ों छात्राओं ने व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। इसमें वक्ताओं ने आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने पर जोर दिया। इसमें दर्जनों प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ तथागत बिहारशरीफ के जोसेफ टीटी और लखनऊ के रेड ब्रिगेड के मास्टर ट्रेनर रुबी कुमारी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराएं। तुरंत प्रतिरोध करें, उसका मुकाबला करें। जितनी जल्दी हो सके मदद मांगें।

मुख्य अतिथि का संदेश मुख्य अतिथि चंदना चौधरी व विजय आनंद ने कहा कि वर्तमान समय में आत्मरक्षा प्रत्येक बालिका के लिए आवश्यक जीवन कौशल है। इससे उनमें आत्मविश्वास और साहस का विकास होता है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रमों को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष महेश लोहानी, डॉ. नीरज कुमार, रूबी सिन्हा, रश्मि दास, कुमारी किरण व अन्य मौजूद थे।

सावधानियों का महत्व सावधानी ही बचाव के उपाय : संत जोसेफ अकादमी के जोसेफ टीटी ने बताया कि छात्राओं व महिलाओं को हमेशा सतर्क और आत्मविश्वास से रहना चाहिए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें। सुनसान रास्तों पर अकेले जाने से बचें और जरूरी हो तो, यात्रा की जानकारी परिवार को दें। मोबाइल चार्ज रखें तथा आपातकालीन नंबर (112, 1091) फोन में सेव रखें। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें और निजी जानकारी साझा न करें। सोशल मीडिया पर लोकेशन और व्यक्तिगत जानकारी अनजान के साथ साझा न करें। किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उत्पीड़न की शुरुआत में ही विरोध करें और तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लें तथा आवश्यकता पड़ने पर बिना झिझक मदद मांगें। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)