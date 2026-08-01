हॉकी टीम के लिए चयन ट्रायल पांच को
झारखंड राज्यस्तरीय सब जूनियर और जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए सिमडेगा में चयन ट्रायल पांच अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। सब जूनियर वर्ग के लिए खिलाड़ियों का जन्म 01 जनवरी 2010 के बाद और जूनियर वर्ग के लिए 01 जनवरी 2007 के बाद होना चाहिए। खिलाड़ियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया है।
सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। झारखंड राज्यस्तरीय सब जूनियर और जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए सिमडेगा जिला हॉकी टीम के लिए चयन ट्रायल पांच अगस्त को होगा। दिन के दस बजे से आयोजित होने वाला चयन ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बताया गया कि सब जूनियर वर्ग में जिन खिलाड़ियों का जन्म 01 जनवरी 2010 को या उसके बाद हुआ हो, जूनियर वर्ग जिन खिलाड़ियों का जन्म 01 जनवरी 2007 को या उसके बाद हुआ हो। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।
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