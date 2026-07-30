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स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रॉयल कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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21वीं उत्तर प्रदेश स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप एवं इंडियन जैवलिन डे के चयन ट्रायल 1 अगस्त 2026 को जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ में होंगे। प्रतियोगिता 7-8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में होगी। अंडर-14 से लेकर अंडर-20 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईएफआई की वेबसाइट पर अनिवार्य है।

स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रॉयल कल

21वीं उत्तर प्रदेश स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप एवं इंडियन जैवलिन डे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जनपद हापुड़ के चयन ट्रायल 1 अगस्त 2026 को जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में होंगे। उक्त जानकारी देते हुए एसोसिएशन के उपाध्याय रविंद्र गुर्जर ने बताया कि 21वीं यूथ स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप एवं इंडियन जैवलिन डे की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रयागराज में 7 एवं 8 अगस्त को किया जा रहा है। जिसमें जनपद हापुड़ के खिलाड़ियों का चयन दिनांक 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार को जेएमएस वर्ल्ड स्कूल दिल्ली रोड बाईपास के खेल मैदान पर सुबह 8 बजे से आयोजित किया जाएगा। कोच देवेंद्र गौड़ ने बताया कि इस चैंपियनशिप के एथलीट की आयु अंडर-14 में खिलाड़ी का जन्म 7 अगस्त 2012 से 6 अगस्त 2014 के मध्य आयु वर्ग 16 में 7 अगस्त 2010 से 6 अगस्त 2012 के मध्य में आयु वर्ग 18 में 7 अगस्त 2008 से 6 अगस्त 2010 के मध्य आयु वर्ग 20 में 7 अगस्त 2006 से 6 अगस्त 2008 के मध्य जन्मतिथि के लिए खिलाड़ी को कक्षा 10 का प्रमाण पत्र आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति लानी अनिवार्य होगी।

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खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन आईएफआई की वेबसाइट पर होना अनिवार्य है।

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