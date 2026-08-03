इस माह मिलेगा हिन्दुस्तानी एकेडेमी को नया अध्यक्ष
प्रयागराज में हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अध्यक्ष की नियुक्ति चार वर्षों से नहीं हो सकी थी। अब शासन के भाषा विभाग ने चयन प्रक्रिया दोबारा शुरू की है। एक दर्जन नामों में से दो अंतिम नाम चयनित हुए हैं। इनमें से एक साहित्यकार प्रयागराज से और दूसरा लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हैं। 15 अगस्त तक नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी।
प्रयागराज। हिन्दुस्तानी एकेडेमी में पिछले चार वर्षों से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अब शासन के भाषा विभाग की ओर से अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। विभाग के पास एक दर्जन नामों की सूची पहुंची थी, जिसमें स्क्रीनिंग के बाद दो नाम अंतिम रूप से तय किए गए हैं। इनमें एक साहित्यकार प्रयागराज से हैं तो दूसरा नाम लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के एक पूर्व अध्यक्ष का है। विभागीय कर्मचारियों की मानें तो 15 अगस्त तक नए अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया जाएगा। स्वीकृति के लिए राज्यपाल के नाम दोनों नाम की सूची भेजी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें