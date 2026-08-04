ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में 846 के दस्तावेजों की जांच शुरू
परिषदीय विद्यालय परिसरों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ईसीसीई शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। सेवायोजन पोर्टल पर 846 आवेदनों की जांच छह और सात अगस्त को की जाएगी। पहले दिन 400 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच होगी। जिनका रिकॉर्ड पहले ही जमा हो चुका है, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है।
परिषदीय विद्यालय परिसरों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ईसीसीई एजुकेटर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। सेवायोजन पोर्टल पर प्राप्त 846 आवेदनों के अभिलेखों का सत्यापन छह और सात अगस्त को जिला परियोजना कार्यालय में किया जाएगा। पहले दिन 400 अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने रिकॉर्ड विजटेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ कार्यालय में जमा किए हैं, उन्हें सत्यापन के लिए आने की आवश्यकता नहीं है।
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