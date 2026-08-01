अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेलों के लिए 13 अगस्त को होंगे जिला स्तरीय चयन ट्रायल
वर्ष 2026-27 की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं के लिए जनपद में चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला स्तर पर चयन ट्रायल 13 अगस्त को स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। चयनित खिलाड़ी मंडलीय एवं प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस प्रतियोगिता में 19 विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है।
वर्ष 2026-27 की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं के लिए जनपद में चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला स्तरीय चयन ट्रायल 13 अगस्त को स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ी मंडलीय एवं प्रदेश स्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल के आधार पर विभिन्न खेलों की टीमों का गठन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया अपने-अपने खेलों के नियमों के अनुसार संपन्न होगी। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, कैरम, शतरंज, तैराकी, बॉक्सिंग, कुश्ती सहित कुल 19 खेलों को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि चयन ट्रायल में सफल खिलाड़ी मंडलीय एवं प्रदेश स्तरीय ट्रायल में जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रायल के दौरान प्रतिभागियों का डिजिटल टेस्ट भी होगा, जिसमें न्यूनतम 14 अंक प्राप्त करने वाले ही स्किल टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि चयन ट्रायल में केवल राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निगमों, परिषदों, पुलिस विभाग तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र अधिकारी एवं कर्मचारी ही प्रतिभाग कर सकेंगे। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित तिथि पर आवश्यक अभिलेखों के साथ ट्रायल में प्रतिभाग करें।
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