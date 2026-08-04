नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड की टीमें घोषित
हिमाचल के नाहन में 16 से 23 अगस्त तक होगी प्रतियोगिता चयन ट्रायल में सेना
प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में 16 से 23 अगस्त तक होने वाली एलीट पुरुष व महिला ओपन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड की टीमों का का चयन कर लिया गया है।मंगलवार को हल्द्वानी स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में प्रदेशभर से पहुंचे मुक्केबाजों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग में 47-50 किग्रा में मनीष सिंह, 50-55 किग्रा में दीपक थापा, 55-60 किग्रा में करन, 60-65 किग्रा में दीपक दानू, 65-70 किग्रा में भुवनेश्वर खली, 70-75 किग्रा में मुकेश अधिकारी, 75-80 किग्रा में सूरज चन्द्र, 80-85 किग्रा में हर्ष सोलंकी, 85-90 किग्रा में कमलेश सिंह बोरा और 90 प्लस किग्रा भार वर्ग में राहुल राकेश रावत का चयन किया गया।वहीं
महिला वर्ग में 46-48 किग्रा में कर्णिका कठायत, 48-51 किग्रा में बबीता टम्टा, 51-54 किग्रा में शोभा कोहली, 54-57 किग्रा में कोमल धानी, 57-60 किग्रा में निकिता चंद, 60-65 किग्रा में सांची थापा, 65-70 किग्रा में कोमल मेहता, 70-75 किग्रा में प्रियंका बिष्ट और 80 किग्रा भार वर्ग में नृमता रावत का चयन हुआ है।
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