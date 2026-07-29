भुजहुआ के नीरज का उत्तर प्रदेश जूनियर हॉकी टीम में चयन

खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के भुजहुआ स्थित शिवकाल भैरव स्टेडियम के खिलाड़ी एवं ग्राम सौना निवासी नीरज प्रजापति का चयन 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप-2026 के लिए उत्तर प्रदेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। नीरज के चयन की सूचना मिलते ही स्टेडियम और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टेडियम के संस्थापक रामपुकार सिंह ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि नीरज की मेहनत और लगन का यह परिणाम है। कोच धर्मेंद्र राजभर ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कमलेश मिश्रा, मनोज सिंह, आशीष विश्वकर्मा और अरविंद सिंह सहित अन्य लोगों ने भी नीरज को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की कामना की।