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राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दून के पांच मुक्केबाज चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पांच मुक्केबाजों का चयन किया गया है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता पदम बहादुर मल्ल ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया। चयनित खिलाड़ियों में मनीष, दीपक थापा, करण महार, राहुल आर. रावत और सांची थापा शामिल हैं।

राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दून के पांच मुक्केबाज चयनित
राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दून के पांच मुक्केबाज चयनित

देहरादून। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए देहरादून जनपद के पांच मुक्केबाजों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों का बुधवार को बालावाला स्थित जयदीप रावत इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टूडियो में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में एलीट पुरुष एवं महिला राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप/चयन ट्रायल, हल्द्वानी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पदम बहादुर मल्ल ने कहा कि अनुशासन, कठिन परिश्रम, समर्पण से ही खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए मनीष, दीपक थापा, करण महार, राहुल आर. रावत और सांची थापा का चयन हुआ है।

स्टूडियो के निदेशक जयदीप रावत ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य उत्तराखंड से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट मुक्केबाज तैयार करना है। समारोह में चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई।

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