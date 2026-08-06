राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दून के पांच मुक्केबाज चयनित
देहरादून में राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पांच मुक्केबाजों का चयन किया गया है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता पदम बहादुर मल्ल ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया। चयनित खिलाड़ियों में मनीष, दीपक थापा, करण महार, राहुल आर. रावत और सांची थापा शामिल हैं।
देहरादून। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए देहरादून जनपद के पांच मुक्केबाजों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों का बुधवार को बालावाला स्थित जयदीप रावत इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टूडियो में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में एलीट पुरुष एवं महिला राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप/चयन ट्रायल, हल्द्वानी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पदम बहादुर मल्ल ने कहा कि अनुशासन, कठिन परिश्रम, समर्पण से ही खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए मनीष, दीपक थापा, करण महार, राहुल आर. रावत और सांची थापा का चयन हुआ है।
स्टूडियो के निदेशक जयदीप रावत ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य उत्तराखंड से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट मुक्केबाज तैयार करना है। समारोह में चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें