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10 दिवसीय कार्यशाला के लिए डॉ. चंदन का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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नारायणपुर के ललित नारायण मिश्र बालिका इंटर स्कूल के शिक्षक डॉ. कुमार चंदन का चयन सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कार्यशाला के लिए हुआ है। वे कार्यशाला में भाग लेकर हमारी सांस्कृतिक विविधता पर चर्चा करेंगे। डॉ. चंदन का कहना है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी असली विरासत है।

10 दिवसीय कार्यशाला के लिए डॉ. चंदन का चयन

नारायणपुर, संवाद सूत्र। ललित नारायण मिश्र बालिका इंटर स्कूल, भ्रमरपुर के शिक्षक डॉ. कुमार चंदन का चयन शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, सीसीआरटी रीजनल सेंटर, हवाला खुर्द, बडगांव, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कार्यशाला के लिए हुआ है। वे हमारी सांस्कृतिक विविधता विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे। डॉ. चंदन ने बताया कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही हमारी असली विरासत है। बता दें कि सीसीआरटी रीजनल सेंटर उदयपुर, राजस्थान में ऑन आवर कल्चरल डायवर्सिटी विषय पर 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है।

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