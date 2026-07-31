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ई-लॉटरी से 28 लाभार्थियों का चयन, खरीदनी होगी देसी गाय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत 157 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 28 लाभार्थियों का चयन किया गया। इसमें 14 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। प्रति लाभार्थी 80,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदनी होगी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

ई-लॉटरी से 28 लाभार्थियों का चयन, खरीदनी होगी देसी गाय

फतेहपुर। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना और नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-लॉटरी से लाभार्थियों का चयन किया गया। डीएम निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में आवेदकों की मौजूदगी में चयन संपन्न हुआ। नामित नोडल अधिकारी राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि कुल 157 पात्र आवेदन प्राप्त हुए थे। जिले के लक्ष्य के तहत 28 लाभार्थियों में 14 महिला और 14 पुरुष आवेदकों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना की कुल लागत दो लाख रुपये निर्धारित है, जिसमें अधिकतम 80 हजार रुपये का अनुदान डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा।

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चयनित लाभार्थियों को गिर, साहिवाल, हरियाणा एवं थारपारकर जैसी स्वदेशी नस्ल की गाय प्रदेश के बाहर से खरीदनी होगी। इसके बाद परिवहन बिल, ईयर टैगिंग, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, तीन वर्ष का बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेज विभाग एवं पोर्टल पर जमा करने होंगे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित लाभार्थियों की सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कराई जाएं।

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