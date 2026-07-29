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यूथ बालक-बालिका एथलेटिक्स ट्रायल 1 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा की टीम की चयन प्रक्रिया 21वीं यूपी स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 5वें इंडियन जेवलिन डे के लिए होगी। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रायल 1 अगस्त को एकलव्य स्टेडियम में होंगे। केवल वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 के बीच हुआ है।

यूथ बालक-बालिका एथलेटिक्स ट्रायल 1 अगस्त को

21वीं यूपी स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप व 5वें इंडियन जेवलिन डे के लिए आगरा की टीम का चयन होना है। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रायल एक अगस्त को दोपहर 3.30 बजे से एकलव्य स्टेडियम में होगा। यूथ वर्ग ट्रायल में वही खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 के मध्य हुआ हो। जेवलिन ट्रायल अंडर-14, 16, 18, 20 आयुवर्ग सहित ओपन वर्ग में होंगे। ट्रायल में प्रतिभाग के लिए सभी एथलीटों को जन्म प्रमाण पत्र, एफआई की यूआईडी साथ लाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव नरेंद्र कुमार व संयुक्त सचिव गौरव वशिष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।

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