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जूनियर बालिका फुटबॉल टीम का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में 16 सदस्यीय जूनियर बालिका फुटबॉल टीम का चयन किया गया है। यह टीम 10 से 17 अगस्त तक अमेठी में होने वाली प्रदेशीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। टीम में अंशिका यादव, अन्नू यादव और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। अजय कुमार टीम मैनेजर हैं।

जूनियर बालिका फुटबॉल टीम का चयन

अलीगढ़। स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए 16 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है। चयनित टीम 10 से 17 अगस्त तक स्पोर्ट्स स्टेडियम अमेठी में आयोजित होने वाली प्रदेशीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। टीम में अंशिका यादव, अन्नू यादव, शानू, गिनगिनानेवाला, दिव्या, अंशू, कविता, राखी, संध्या सैनी, डॉली धनगर, लवली धनगर, संरचना, तनिष्का, साधना सिंह, राधा और काजल को चयनित किया गया है। अनुष्का को आरक्षित खिलाड़ी रखा गया है। टीम मैनेजर की जिम्मेदारी अजय कुमार को सौंपी गई है।

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