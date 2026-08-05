यूथ एथलेटिक्स के लिए छह खिलाड़ियों का चयन
यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए छह खिलाड़ियों का चयन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए छह खिलाड़ियों का चयनयूथ एथलेटिक्स प्र
उन्नाव। पं.मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज में प्रस्तावित दो दिवसीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए छह खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यह खिलाड़ी बृहस्पतिवार को प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। 21वीं उत्तर प्रदेश राज्य यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सात व आठ अगस्त को प्रयागराज स्टेडियम में होने जा रहा है। यूथ एथलेटिक्स में एक जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 के बीच जन्मे खिलाड़ी ही प्रतिभाग कर पाएंगे। इसके लिए जनपद से छह खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। एथलेटिक्स कोच कुशमेश कुमार ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में तनिष्क, सुमित सविता, मिथुन, अविनाश, सक्षम त्रिवेदी व दीपांशु वर्मा शामिल हैं।
तनिष्क चार सौ मीटर, सुमित एक हजार, अविनाश सौ व चार सौ, सक्षम सौ व दीपांशु पांच हजार रेस वाक में प्रतिभाग करेंगे। सभी खिलाड़ियों को बृहस्पतिवार को प्रयागराज के लिए रवाना किया जाएगा।
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