सुपौल : कोसी किनारे झाड़ियों से 451 किलो गांजा बरामद
वीरपुर, भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 451 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। तस्करों ने गांजे की खेप को कोसी नदी के किनारे झाड़ियों में छिपाया था। अभियान में एसएसबी और बिहार पुलिस के अधिकारी शामिल थे। गांजे को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद रतनपुरा थाना में सौंपा गया।
वीरपुर, एक संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में कोसी नदी के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखा गया करीब 451 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।
तलाशी अभियान
जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे सीमा चौकी पिपराही और रतनपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान स्पर संख्या-15 के समीप कोसी नदी किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखे गए 14 बंडलों से करीब 451 किलो गांजा बरामद किया गया। बताया गया कि तस्करों ने दो स्पर के बीच नदी मार्ग से गांजे की खेप लाकर झाड़ियों में छिपा रखी थी। हालांकि अभियान की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गए।
अभियान में शामिल कर्मचारी
अभियान में द्वितीय कमान अधिकारी जगदीश शर्मा, उपकमांडेंट सुमन सौरभ, सहायक कमांडेंट जगतार सिंह, मुख्य आरक्षी रवि सहित एसएसबी के जवान तथा रतनपुरा थाना के पुलिस पदाधिकारी अमित पांडे व अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। बरामद गांजा को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रतनपुरा थाना के सुपुर्द कर दिया गया। 45वीं वाहिनी एसएसबी, बीरपुर के कमांडेंट गौरव सिंह ने कहा कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एसएसबी पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ लगातार अभियान चला रही है। सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा तस्करों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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