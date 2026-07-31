खेल : कालीरमण ने शानदार थ्रो से कांस्य पर किया कब्जा

सीमा कालीरमण ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिला चक्का फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 58.65 मीटर का थ्रो किया। गर्भावस्था के बाद गठिया की बीमारी से जूझने के बावजूद, सीमा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका बेटा रुद्र अब चार साल का है। यह उनके लिए पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पदक है।

सीमा राष्ट्रमंडल खेलों की चक्का फेंक स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहीं, गर्भावस्था के बाद हुई गठिया की बीमारी को दी मात कालीरमण ने शानदार थ्रो से कांस्य पर किया कब्जा

कांस्य पदक पर कब्जा 58.65 मीटर थ्रो के साथ भारतीय एथलीट ने तीसरा स्थान हासिल किया

स्वर्ण और रजत पदक की तैयारी 61.66 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी के साथ जमैका की समंथा हॉल ने स्वर्ण जीता

60.67 मीटर के थ्रो से रजत पदक कनाडा की जूलिया टंक्स ने हासिल किया

ग्लास्गो, एजेंसी। भारत की एथलीट सीमा कालीरमण को गर्भावस्था के बाद गठिया हो गया था। लेकिन उन्होंने इस पर काबू पाया और पिछले साल वापसी करने के बाद गुरुवार रात यहां राष्ट्रमंडल खेलों में महिला चक्का फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। यह न सिर्फ उनके लिए एक पदक है बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जुनून और हौसले की जीत है।

सीमा का उत्कृष्ट प्रदर्शन तीसरे प्रयास में कांसा : सीमा ने 58.65 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ी ने यह दूरी अपने तीसरे प्रयास में हासिल की। वह हालांकि 59.73 मीटर के अपने निजी और सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पीछे रहीं। सीमा के छह में से केवल दो प्रयास ही सफर रहे। उन्होंने दूसरी कोशिश में 57.32 मीटर का थ्रो किया था। यह सीमा के लिए पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पदक है।

उनकी साथी खिलाड़ी निधि रानी इसी स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। निधि ने 57.10 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथा स्थान हासिल किया। उनका व्यक्तिगत और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 58.82 मीटर है। जमैका की समंथा हॉल ने अपने पांचवे प्रयास में 61.66 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया जबकि कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता।

कठिनाईयों से उबरना मुश्किलों को मात दी : हरियाणा के भिवानी की रहने वाली 27 वर्षीय सीमा ने गर्भावस्था के बाद गठिया और घुटने की चोट जैसी जटिल समस्याओं से उबरने के लिए कुछ समय तक खेल से दूर रहने के बाद वापसी की। उनका बेटा रुद्र अब चार साल का है। सीमा भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में पीएचडी भी कर रही हैं।

सीमा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा था कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी। बहुत ठंड थी, लेकिन स्पला (पोलैंड) में खेलों से पहले अभ्यास करने से हमें ऐसे मौसम के लिए तैयार करने में मदद की। भविष्य के लक्ष्य के बारे में उन्होंने कहा, कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। मैं केवल अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हूं, कड़ी मेहनत करना चाहती हूं, चाहे व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊं या नहीं।

निधि का अभियान निधि ने शुरू किया अभियान : इससे पहले निधि ने 53.19 मीटर के थ्रो के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की। लेकिन नाइजीरिया की ओबियागेरी पामेला अमाएची (53.68 मीटर) और युगांडा की मोनी नोरा अतीम (55.37 मीटर) ने उन्हें पछाड़ दिया। सीमा ने चक्का नेट में डालकर फाउल से शुरुआत की। इसके बाद टंक्स ने 58.21 मीटर के शुरुआती प्रयास के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन हॉल ने 59.27 मीटर के साथ बढ़त बना ली।

निधि ने दूसरे प्रयाास में 55.67 मीटर का दमदार थ्रो करके तीसरा स्थान हासिल किया, लेकिन सीमा ने जल्द ही चक्का 57.32 मीटर तक फेंककर हमवतन निधि को पीछे छोड़ दिया। टंक्स ने 60.67 मीटर के प्रयास से रजत पदक पर पकड़ मजबूत कर ली, जबकि सीमा आधे चरण में 58.65 मीटर की दूरी तय करके कांस्य के लिए मजबूत दावेदार बन गईं। हॉल ने चौथे प्रयास में 60.95 मीटर के थ्रो से श्रेष्ठता साबित की और पांचवे प्रयास में 61.66 मीटर के सर्वोत्तम थ्रो के साथ स्वर्ण अपने नाम कर लिया।

मां बनने का प्रभाव मां बनने के बाद सुधारा प्रदर्शन

2022 में बेटे रुद्र के जन्म से पहले, उनका निजी सर्वोत्तम 48.08 मीटर था। उन्होंने बेटे के जन्म के सिर्फ 11 महीने बाद ही 2024 में मैदान पर वापसी की। उन्होंने इसे बेहतर करते हुए 57.19 मीटर तक पहुंचाया। फिर इस साल की शुरुआत में भुवनेश्वर में इंडियन चैंपियनशिप में उन्होंने 59.73 मीटर का थ्रो किया। महिलाओं के चक्का फेंक में भारतीयों के बीच राष्ट्रीय रिकॉर्ड कमलप्रीत कौर के नाम है, जो 66.59 मीटर का है।

वापसी की मेहनत कड़ी मेहनत के साथ की वापसी

मां बन्ने के बाद प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करने के लिए फिटनेस, ताकत और तकनीक हासिल करने में उन्हें कई महीने लगे। उनके पति रविंद्र उर्फ मोनू कालीरामना खुद नेशनल लेवल के डिस्कस थ्रोअर रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2025 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत कर अपनी वापसी का संकेत दे दिया।

सीमा पूनिया की उपलब्धियां देश की सबसे सफल खिलाड़ी हैं सीमा पूनिया

राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की चक्का फेंक स्पर्धा में यह भारत का नौवां पदक है और वह देश की छठी पदक विजेता हैं। इन खेलों में चार पदक के साथ सीमा पूनिया भारत की सबसे सफल खिलाड़ी हैं। उनके खाते में तीन रजत (2006, 2014, 2018) और एक कांस्य (2010) पदक हैं। कृष्णा पूनिया (2010) और विकास गौड़ा (2014) ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।

मैं व्यक्तिगत सर्वोत्तम प्रदर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध थी। गर्भावस्था के बाद मुझे गठिया हो गया था, जिसके कारण कई समस्याएं पैदा हो गई थीं। इसके बावजूद अपने पति और परिवार के सहयोग से ही मैं आज यहां पर हूं। - सीमा कालीरमण, भारतीय एथलीट