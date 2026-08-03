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100 प्रतिशत अनुदान पर 50 किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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मांडू।निज प्रतिनिधि बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत सोमवार को मांडू प्रखंड मुख्यालय परिसर में किसानों के बीच 100 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत किस्म के मू

100 प्रतिशत अनुदान पर 50 किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण

मांडू, निज प्रतिनिधि। बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत सोमवार को मांडू प्रखंड मुख्यालय परिसर में किसानों के बीच 100 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत किस्म के मूंग बीज का वितरण किया गया। इस दौरान किमो और नावाडीह पंचायत के 50 किसानों को एमएच-1142 किस्म का मूंग बीज उपलब्ध कराया गया।प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनीता सिंह ने कहा कि बदलते मौसम और वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए दलहनी फसलों की खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन रही है। यदि धान की फसल प्रभावित होती है तो दलहन और तिलहन की खेती से किसान आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करा रही है।उन्होंने

किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर खेती करने और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान किसानों को मूंग की उन्नत खेती, बीज उपचार, खरपतवार नियंत्रण तथा फसल प्रबंधन की भी जानकारी दी गई। मौके पर खगेश्वर महतो, निमता देवी, संतोष महतो, मुन्ना महतो, आशा देवी, कालीचरण महतो, बालजीत महतो, सुरेश्वरी देवी, शालिनी कुमारी, संतोष उपाध्याय, हेमंती देवी, विकास महतो, प्रभुपाल कुमार, जनसेवक अमित प्रलय गोप सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

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