खरीफ सीजन में बचे बीज की अब नॉन सीड के रूप में टेंडर से बिक्री होगी

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। वितरण अनुदान घोषित नहीं होने के कारण बिहार राज्य बीज निगम में इस साल काफी मात्रा में बीज फंस गया है। सूबे के हर जिले में इस बार खरीफ फसल के लिए अनुदानित दर पर ज्यादा बीज वितरण नहीं हो सका। क्योंकि बीज की खरीद पर जितनी योजनाओं में अनुदान की घोषणा होती थी, उतनी योजनाओं में इस बार नहीं हो सकी। इसलिए बीज वितरण केन्द्रों से बीज की मांग ही बहुत कम हुई। स्थिति ऐसी है कि जहां 10 हजार क्विंटल बीज की खपत होती थी वहां महज दो-तीन हजार क्विंटल ही बीज की आपूर्ति वितरण केन्द्रों पर हो सकी।

नतीजतन किसानों के बीच बीज पहुंचा नहीं। अब गोदाम में जो नॉन सीड रखे हैं उसको मुख्यालय से ऑक्सन कर निष्पादित किया जाएगा। दरअसल, अगले कुछ दिनों में फिर रबी बीज की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में गोदाम में रखे रखे ये बीज खराब हो सकते हैं और फिर रबी बीज को रखने में भी समस्या आएगी। नियमानुसार अगर किसी साल वितरण के बाद किसी सीजन में किसी फसल का बीज बच जाता है तो नॉन सीड के रूप में उस अनाज का ऑक्सन किया जाता है। कृषि विभाग के कर्मियों की मानें तो इसकी प्रक्रिया लंबी होती है और अमूमन तीन से चार महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में बीज निगम के सामने सबसे बड़ी समस्या पेस्ट कंट्रोल की होती है, क्योंकि बीज निगम का कोई भी गोदाम इस स्तर का नहीं है जहां चूहे, कीड़े-मकोड़े आदि से पूरी सुरक्षा हो सके।कर्मचारियों का कहना है कि भागलपुर बीज निगम प्रमंडलीय गोदाम में 2019 में ऐसी स्थिति बनी थी जब तैयार बीज को हटाने में काफी समय लगा था। चूहे और कीड़े के कारण दूसरे सीजन के बीज के लिए खतरा बन गया तब मुख्यालय से टेंडर फाइनल हुआ और आनन-फानन में बीज हटाना शुरू किया गया। जानकार बताते हैं कि आमतौर पर जब बीज निगम से नॉन सीड ग्रेन की बिक्री होती है तो उसकी कीमत रद्द अनाज के बराबर होती है जबकि बीज की कीमत सामान्य अनाज की कीमत से अधिक होती है। क्योंकि बीज में अनाज की ग्रेडिंग होती और कई प्रक्रिया से गुजारी जाती है। हालांकि बिहार राज्य बीज निगम के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक कुमार सिन्हा बताते हैं कि बीज की उपलब्धता और वितरण ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा है। जितना बीज बचता है वह मुख्यालय को सूचित कर दिया जाता है और मुख्यालय से ही नॉन सीड के लिए ओपेन टेंडर जारी होगा।