CM योगी-मोहन भागवत के खिलाफ कमेंट कर बुरी फंसीं सिंगर हार्ड कौर, देशद्रोह का मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर सिंगर हार्ड कौर के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। 39 वर्षीय सिंगर हार्ड कौर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अलग-अलग पोस्ट में सीएम योगी और मोहन भागवत के खिलाफ टिप्पणी की की थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिंगर और रैपर हार्ड कौर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए गायक हार्ड कौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (सेडिशन), 153A, 500, 505 और 66 आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

