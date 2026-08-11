विधानसभा घेराव को लेकर तेलमच्चो पुल के समीप वाहनों की सघन जांच
झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने प्रमुख मार्गों और जिला सीमाओं पर वाहनों की जांच की। छात्रों के हुजूम को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।
महुदा, प्रतिनिधि। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। धनबाद से रांची जाने वाले प्रमुख मार्गों व जिला सीमा पर पुलिस ने वाहनों की सघन जांच की। महुदा थाना क्षेत्र के तेलमच्चो पुल के समीप बनाए गए चेकपोस्ट पर बाघमारा सीओ गिरजानंद किस्कु व डीएसपी अजित कुमार विमल के नेतृत्व में पुलिस ने रांची जाने वाली बसों समेत अन्य वाहनों को रोककर यात्रियों से पूछताछ की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। सीओ गिरजानंद किस्कु ने बताया कि छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए धनबाद समेत आसपास के जिलों की सीमाओं व प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।
छात्रों के हुजूम को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मार्गों, बस अड्डों व प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रांची जाने वाली बसों के परिचालन पर भी निगरानी रखी गई है, ताकि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में राजधानी तक नहीं पहुंच सकें। सुरक्षा जांच के कारण आम यात्रियों को भी परेशानी हुई और कई यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा।
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