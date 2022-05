रामनवमी में हिंसा ने बढ़ाई चिंता, अब ईद से पहले खरगोन से मेरठ तक कड़े इंतजाम

रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए ईद के मौके पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर यूपी के मेरठ तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोगों को सावधान किया गया है।

इस खबर को सुनें