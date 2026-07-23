जम्मू-कश्मीर में एलजी ने सुरक्षा की समीक्षा की
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को आपस में बेहतर तालमेल बनाने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई से स्थगित कर दी गई है।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की। सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर में सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, नागरिक प्रशासन, सीएपीएफ और प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक की गई। एलजी के अनुसार, हाल ही में खराब मौसम और पूरे क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए किए गए उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों को आपस में बेहतर तालमेल रखने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
वहीं, राज्य में खराब मौसम के कारण 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है।बुधवार को, अनंतनाग जिले के लाल चौक पर आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।चल रही अमरनाथ यात्रा के लिए लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए,
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें