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कांवड़ मार्ग पर संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस रखे नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। एसपी देहात एवं अन्य अधिकारियों ने पुलिस बल की पर्याप्तता का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेडिंग व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सभी आवश्यक तैयारियों पर जोर दिया गया।

कांवड़ मार्ग पर संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस रखे नजर

कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग स्थित पूठखास गंगनहर पर एसपी देहात अभिजीत कुमार एवं सीओ सरधना आशुतोष ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ रोहटा थाना प्रभारी पूजा पंवार, जानी थाना प्रभारी गौरव विश्नोई, एसएसआई हरिमोहन गौतम सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देखा कि चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग कराई गई तथा पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के निर्देश दिए गए।

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एसपी देहात अभिजीत कुमार ने रोहटा थाना प्रभारी पूजा पंवार से सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि कांवड़ यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस बल पर्याप्त है या अतिरिक्त पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कहीं भी पुलिस बल की कमी महसूस हो तो तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए, ताकि अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराकर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को कांवड़ियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा यातायात व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पूरे निरीक्षण के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि पुलिस, प्रशासन एवं स्थानीय सहयोग से कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएगी।

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