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विश्व श्रावणी मेला को लेकर रेलवे और जीआरपी हाई अलर्ट, सुल्तानगंज के लिए कांवरियों की भीड़ शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर, निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर रेल एवं सिविल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और कांवरियों का जत्था ट्रेनों के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो गया है। रेलवे ने मेले के दौरान यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।

विश्व श्रावणी मेला को लेकर रेलवे और जीआरपी हाई अलर्ट, सुल्तानगंज के लिए कांवरियों की भीड़ शुरू

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर रेल व सिविल तथा रेल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गुरुवार से शुरू हो रहे मेले के मद्देनजर जमालपुर, सुल्तानगंज सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं, प्रथम सोमवारी पर जलाभिषेक करने के उद्देश्य से कांवरियों का जत्था ट्रेनों के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो गया है। जमालपुर से गुजरने वाली पैसेंजर एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार और साथियों के साथ यात्रा करते नजर आए। इधर, रेल जिला जमालपुर के एसआरपी विद्यासागर के निर्देश पर जमालपुर, सुल्तानगंज एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों तथा ट्रेनों में करीब 400 पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। इसके तहत बुधवार को जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने सघन जांच अभियान चलाया। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा यात्री परिसरों की गहन तलाशी ली गई। यात्रियों के सामान की हैंड मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। अभियान का नेतृत्व जीआरपी प्रभारी अर्चना कुमारी ने किया।

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ये है रेलवे की प्रमुख तैयारियां

इधर, पूर्व रेलवे मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार यानि 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित श्रावणी मेला को लेकर रेलवे ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुल्तानगंज स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सुल्तानगंज स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवरब्रिज (एफओबी) यात्रियों के लिए खोला जाएगा। मेला अवधि में बहु-विभागीय 24/7 वार रूम संचालित रहेगा। स्टेशन पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, सूचना पट्ट एवं दिशासूचक बोर्ड लगाए गए हैं। होल्डिंग एरिया, मे आई हेल्प यू काउंटर, चिकित्सा शिविर एवं अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, प्रतीक्षालय एवं साफ-सुथरे शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। परिचालन, वाणिज्य, अभियंत्रण, विद्युत, चिकित्सा और आरपीएफ के अधिकारियों की संयुक्त टीम पूरे मेले के दौरान निगरानी करेगी。

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू हो रहा है?
श्रावणी मेला गुरुवार, 30 जुलाई से शुरू हो रहा है।

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