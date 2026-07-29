विश्व श्रावणी मेला को लेकर रेलवे और जीआरपी हाई अलर्ट, सुल्तानगंज के लिए कांवरियों की भीड़ शुरू

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर रेल व सिविल तथा रेल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गुरुवार से शुरू हो रहे मेले के मद्देनजर जमालपुर, सुल्तानगंज सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं, प्रथम सोमवारी पर जलाभिषेक करने के उद्देश्य से कांवरियों का जत्था ट्रेनों के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो गया है। जमालपुर से गुजरने वाली पैसेंजर एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार और साथियों के साथ यात्रा करते नजर आए। इधर, रेल जिला जमालपुर के एसआरपी विद्यासागर के निर्देश पर जमालपुर, सुल्तानगंज एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों तथा ट्रेनों में करीब 400 पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। इसके तहत बुधवार को जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने सघन जांच अभियान चलाया। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा यात्री परिसरों की गहन तलाशी ली गई। यात्रियों के सामान की हैंड मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। अभियान का नेतृत्व जीआरपी प्रभारी अर्चना कुमारी ने किया।