आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान
खुर्जा जंक्शन पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है। आरपीएफ निरीक्षक नंद लाल मीणा ने बताया कि एक सप्ताह तक विशेष निगरानी रखी जाएगी। डॉग स्क्वाड द्वारा प्लेटफार्मों की जाँच की जा रही है और बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों को टिकट खरीदने की सलाह दी जा रही है।
खुर्जा जंक्शन आरपीएफ निरीक्षक नंद लाल मीणा ने बताया कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर टीम सतर्क हो गई है। खुर्जा जंक्शन पर टीम की ओर से निरंतर चेकिंग की जा रही है। मंगलवार को डॉग स्कवाड के साथ सभी प्लेटफार्म पर जांच की। प्लेटफार्म पर मौजूद लोगों से टिकट की जानकारी ली। बिना टिकट के मौजूद लोगों को काउंटर पर जाकर टिकट खरीदने को कहा गया। इसके अलावा यात्रियों के सामान की भी जांच की गई। नंद लाल मीणा ने बताया कि एक सप्ताह तक विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिसको लेकर सभी आरपीएफ कर्मियों को अलग-अलग प्लेटफार्म पर तैनात किया गया।
सुबह व शाम को निरंतर गश्त करने और लोगों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
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