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श्रद्धालुओं की सेवा में बाबा धाम भेजे गए जवान व अफसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर पुलिस ने श्रावाणी मेला के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सौ जवानों को देवघर बाबा धाम ड्यूटी पर भेजा। टाटानगर रेल थाना से नौ सिपाही और तीन अफसर भेजे गए। महादेवशाल स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल भी तैनात है और टिकट बिक्री व्यवस्था भी की गई है, ताकि भीड़ न लगे।

श्रद्धालुओं की सेवा में बाबा धाम भेजे गए जवान व अफसर

श्रावणी मेला के श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय के विभिन्न थानों से करीब सौ जवान और पदाधिकारी को देवघर बाबा धाम ड्यूटी में भेजा गया। सिर्फ टाटानगर रेल थाना से नौ सिपाही-हवलदार व तीन अफसर देवघर ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किए गए। चक्रधरपुर मंडल के महादेवशाल स्टेशन पर सावन के श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में रेल सुरक्षा बल के जवान भी जुटे हैं। मंदिर के पास टिकट बिक्री की व्यवस्था की गई है, ताकि स्टेशन काउंटर पर भीड़ न लगे।

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