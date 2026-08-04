आस्था की डुबकी के बीच सुरक्षा का भरोसा, पहली सोमवारी पर शिवगंगा में मुस्तैद एनडीआरएफ

दुमका, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2026 के दौरान शिवगंगा सरोवर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ तैनात की गई है। टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं।

दुमका, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिवगंगा सरोवर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की प्रतिनियुक्ति की गई है। सावन की पहली सोमवारी को शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मोटर बोट एवं आधुनिक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ पूरी मुस्तैदी से तैनात रही। शिवगंगा सरोवर में एनडीआरएफ के प्रशिक्षित जवान मोटर बोट के माध्यम से लगातार गश्त कर रहे हैं तथा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जल क्षेत्र में किसी भी संभावित आपात स्थिति से त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए टीम पूरी तरह तैयार है। जिला प्रशासन द्वारा पूरे श्रावणी मेला अवधि के लिए शिवगंगा में एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मोटर बोट के माध्यम से जल क्षेत्र की निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए हुए है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उपाय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बहुस्तरीय प्रबंध किए गए हैं। शिवगंगा में मोटर बोट के साथ एनडीआरएफ की सक्रिय मौजूदगी यह सुनिश्चित कर रही है कि श्रद्धालु पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ आस्था की डुबकी लगाकर अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न कर सकें।

टेंट सिटी में सुविधाएं पहली सोमवारी पर टेंट सिटी में दिखी श्रद्धालुओं की रौनक, सुविधाओं ने बढ़ाया भरोसा

दुमका, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2026 के अंतर्गत सावन की पहली सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण के लिए दूर-दराज से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जिला प्रशासन द्वारा स्थापित टेंट सिटी में विश्राम करते नजर आए। श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं आरामदायक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र में टेंट सिटी को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए हवादार एवं पर्याप्त रोशनी युक्त टेंट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सुरक्षा के समुचित इंतजाम तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्त कर्मी भी लगातार सक्रिय हैं, ताकि किसी भी आवश्यकता पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पहली सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने टेंट सिटी में विश्राम कर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं का लाभ उठाया। यहां ठहरे श्रद्धालुओं ने स्वच्छ वातावरण, सुव्यवस्थित आवासीय व्यवस्था एवं उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में आवासन की व्यापक व्यवस्था की गई है। उद्देश्य यह है कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सुविधाजनक ठहराव उपलब्ध हो, ताकि वे निश्चिंत होकर बाबा बासुकीनाथ की पूजा-अर्चना एवं जलार्पण कर सकें। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2026 के दौरान जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के प्रत्येक पहलू पर सतत कार्य कर रहा है, जिससे उनकी धार्मिक यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके।