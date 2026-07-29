Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

माता वैष्णो देवी मंदिर में कावड़ शिविर का शुभारंभ सीसीटीवी कैमरो से रहेगी 24 घंटे निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

माता वैष्णो देवी मंदिर में कावड़ शिविर का शुभारंभ सीसीटीवी कैमरो से रहेगी 24 घंटे निगरानीमाता वैष्णो देवी मंदिर में कावड़ शिविर का शुभारंभ सीसीटीवी कै

माता वैष्णो देवी मंदिर में कावड़ शिविर का शुभारंभ सीसीटीवी कैमरो से रहेगी 24 घंटे निगरानी

सरसावा। अंबाला रोड स्थित बलवंतपुर के श्री अष्टभुजी माता वैष्णो देवी मंदिर में बुधवार दोपहर कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू पंवार एवं थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की 24 घंटे व्यवस्था रहेगी। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शिविर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू पंवार ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की ओर से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर पालिका की ओर से अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को भी चुस्त-दुरुस्त रखा जाएगा。

ये भी पढ़ें:Hapur News: कांवड़ यात्राः शिवभक्तों की सेवा और सुरक्षा का तैयार किया मास्टर प्लान

सुरक्षा व्यवस्था

मंदिर के मठाधीश संजय जी महाराज ने बताया कि डीएम व एसएसपी के निर्देशों के अनुसार मंदिर परिसर और शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सके।

ये भी पढ़ें:शिविरों में बढ़ाई गई सुविधाएं

पुलिस बल की तैनाती

थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा ने कहा कि अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा जगह-जगह पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कांवड़ शिविरों में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी, जिनमें सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, लगातार निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है और किसी भी असामाजिक तत्व को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन कब हुआ?
कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन बुधवार दोपहर को हुआ।
ये भी पढ़ें:Kanpur News: आनन्देश्वर मंदिर में 132 कैमरों से होगी निगरानी

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।