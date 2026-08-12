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भिक्षाटन कर सुरक्षा गार्डों ने आईआईटी प्रबंधन के खिलाफ जताया आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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आईआईटी आईएसएम धनबाद में कार्यरत सुरक्षा गार्डों ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों गार्डों ने पैदल मार्च किया और आईआईटी प्रबंधन से उनके अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। संघ ने गार्डों की बहाली न होने पर श्रम मंत्रालय में शिकायत करने की चेतावनी दी।

भिक्षाटन कर सुरक्षा गार्डों ने आईआईटी प्रबंधन के खिलाफ जताया आक्रोश

आईआईटी आईएसएम धनबाद में कार्यरत रहे सुरक्षा गार्डों की मांगों को लेकर सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ, धनबाद के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को आयोजित भिक्षाटन कार्यक्रम में सैकड़ों सुरक्षा गार्डों एवं श्रमिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीके राय मेमोरियल कॉलेज के समीप से सुरक्षा गार्डों ने पैदल मार्च करते हुए आईआईटी, पुलिस लाइन होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रभात ने कहा कि यह भिक्षाटन कार्यक्रम केवल आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए नहीं, बल्कि आईआईटी प्रबंधन के समक्ष सुरक्षा गार्डों की समस्याओं और उनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से कार्यरत सुरक्षा गार्डों के साथ अन्याय किया गया तथा बड़ी संख्या में गार्डों को रोजगार से वंचित किया गया। भिक्षाटन से प्राप्त राशि को व्यंग्यात्मक विरोध के रूप में आईआईटी के संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि यह संदेश दिया जा सके कि यदि श्रमिकों की मेहनत और अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। संघ ने आईआईटी अधिकारियों पर गार्डों से कथित अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ धनबाद जिला मंत्री धर्मजीत चौधरी ने कहा कि 110 गार्डों की बहाली नहीं हुई तो उक्त मामले को संघ श्रम मंत्रालय के समक्ष रखेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरख राम और संचालन बीएमएस के सह संगठन मंत्री कृष्ण कन्हैया ने किया।मौके पर रमेश चौबे, नवनीत सिंह, कृष्ण कन्हैया, प्रभाकर चौधरी, गणेश प्रसाद साव, मनोज साव, तेज नारायण शर्मा, रिजु साव, जितेंद्र सिंह, बजरंग शर्मा, दीपक ओझा, अमित कुमार, अरविंद मिश्रा, लालजीत भारती, शेखर कुमार, श्रवण कुमार सहित सैकड़ों सुरक्षा गार्डों एवं श्रमिक प्रतिनिधि शामिल थे।

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