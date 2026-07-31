राजौरी के जंगल में आतंकियों का ठिकाना मिला
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने भंगाई वन क्षेत्र में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। इस दौरान बरामद राशन और बर्तन में चावल, नूडल्स, एक चाकू, एक लाइटर, कंबल, और अन्य सामान शामिल हैं। यह ठिकाना घने जंगल में स्थित था।
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने एक वन क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ कर वहां से राशन और बर्तन बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार, यह ठिकाना थानामंडी के भंगाई वन क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान मिला। यह ठिकाना घने जंगल में झाड़ियों के बीच बनाया गया था। बरामद सामान में चावल के दो पैकेट, नूडल्स, एक चाकू, एक लाइटर, प्लास्टिक की एक शीट, पुराना कंबल, गैस स्टोव का नोजल, दो मोमबत्तियां और प्लास्टिक की एक बोतल शामिल हैं।
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