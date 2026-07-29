मणिपुर के इंफाल में हथियार और गोला-बारूद जब्त
मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान कई हथियार और गोला-बारूद जब्त किया। जब्ती में राइफल, मोर्टार शेल, हैंड ग्रेनेड, विभिन्न प्रकार के कारतूस और आंसू गैस के ग्रेनेड शामिल हैं। यह अभियान सेइजंग चेइराओ चिंग इलाके में संचालित किया गया।
सुरक्षा बलों ने मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में तलाशी अभियान के दौरान राइफल, मोर्टार शेल और हैंड ग्रेनेड समेत हथियारों और गोला-बारूद का एक जखीरा जब्त किया। पुलिस के अनुसार, यह जब्ती सेइजंग चेइराओ चिंग इलाके की तलहटी में की गई। अभियान के दौरान मैगजीन के साथ एक .303 राइफल, तीन 12-बोर सिंगल बैरल बंदूकें, एक .22 राइफल, एक एंटी-रायट गन, तीन मोर्टार शेल, दो हैंड ग्रेनेड, अलग-अलग कैलिबर के 43 जिंदा कारतूस, तीन आंसू गैस के ग्रेनेड और पांच वायरलेस सेट बरामद किए गए।
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