कुलगाम के सेब के बागों में हथियार बरामद
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। इस कार्रवाई से आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। बरामद सामग्री की विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में चलाए गए एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का भारी जखीरा बरामद किया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर आतंकी नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया। बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद की मात्रा और इनके प्रकार के संबंध में वस्तिृत जानकारी बाद में दी जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें