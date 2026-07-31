नक्सलियों के खिलाफ दामपाड़ा में तेज हुआ सर्च ऑपरेशन, बड़ी संख्या में डटे जवान

पूर्वी सिंहभूम और ओडिशा के सीमांचल दामपाड़ा में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान तीव्र कर दिया है। पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, जबकि भाकपा (माओवादी) के आकाश दस्ते की सक्रियता पर नजर रखी जा रही है।

पूर्वी सिंहभूम और ओडिशा के सीमांचल दामपाड़ा के दुर्गम पहाड़ी और जंगलों में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभियान का केंद्र दामपाड़ा के अलावा तुंगबुरु, झुंझका, मेघादह और आसपास के सीमावर्ती गांव हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का आकाश दस्ता इन क्षेत्रों में सक्रिय होकर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, पुलिस की ओर से किसी विशेष अभियान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है。

जंगलों और पहाड़ी रास्तों पर तैनाती सूत्रों के अनुसार, जंगलों और पहाड़ी रास्तों पर जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अभियान में कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ तथा जिला पुलिस के विशेष दस्ते शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा की सीमा से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अभियान के दौरान सुरक्षाबल पहाड़ी गांवों में ग्रामीणों से भी संपर्क कर रहे हैं। कई गांवों में स्थानीय स्तर पर गोपनीय बैठकें भी की जा रही हैं।

आकाश दस्ते की तलाश पर फोकस सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता फिलहाल सेंट्रल कमेटी मेंबर एक करोड़ के इनामी असीम मंडल उर्फ आकाश दस्ते की गतिविधियों पर नजर रखना है। खुफिया रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि दस्ता छोटे-छोटे समूहों में बंटकर सीमावर्ती जंगलों में लगातार ठिकाने बदल रहा है। इसी कारण दामपाड़ा के पहाड़ी इलाके में अभियान का दायरा बढ़ाया गया है। अतीत में भी यह इलाका माओवादी नेटवर्क के लिए कॉरिडोर माना जाता रहा है।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अभियान दामपाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र घने जंगलों, संकरे रास्तों और चट्टानी इलाकों से घिरा है। यही वजह है कि सुरक्षाबलों को अत्यधिक सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। आईईडी और बारूदी सुरंगों की आशंका को देखते हुए बम निरोधक दल तथा खोजी दस्तों को भी अभियान में लगाया गया है। हाल के महीनों में आईईडी विस्फोट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं।

लगातार दबाव बनाए रखने की रणनीति डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा के अनुसार, अभियानों के बाद माओवादी संगठन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन सीमावर्ती जंगलों में छोटे दस्ते अब भी सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण सुरक्षाबल लगातार दबाव बनाए रखने, संभावित ठिकानों को ध्वस्त करने और सूचना तंत्र मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।