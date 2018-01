जम्मू-कश्मीर: उरी सेक्टर में सुरक्षाबलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी कोशिश,जैश के 6 आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से 5 आतंकियों के शव बरामद कर लिये गए हैं, जबकि 6 आतंकी के शव की तलाश की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीएपीएफ ने आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना के बाद एक संयुक्त कार्रवाई में इस अभियान को अंजाम दिया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक शेष पॉल वैद्य ने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद के ये आतंकवादी दुलांजा उरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस बड़ी कामयाबी पर ट्वीट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने शनिवार को आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया था। श्रीनगर में सीआरपीएफ के कमांडिग ऑफिसर राजेश कुमार ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को सुबह करीब 3 बजे श्रीनगर-बारामूला हाइवे पर आईईडी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। आशंका जताई जा रही है कि इस आईईडी को सुरक्षाबलों के किसी काफिले पर हमले के उद्देश्य से लगाया गया था। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस, सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों द्वारा इस इलाके को सील कर दिया गया।

इसके बाद सुबह करीब 9 बजे डॉग स्क्वायड की मदद से हाइ वे पर मौजूद एक डिवाइडर के पास आईईडी बरामद की गई जिसे सेना की इंजिनियरिंग टीम की मदद से करीब 11 बजे डिफ्यूज कर दिया गया। एसपी वैद ने इस कामयाबी के लिए सुरक्षा बलों को को बधाई दी है। जम्मू-पठानकोट हाईवे पर भी जवान सतर्क हो गए। सेना क्षेत्र माहेशवर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।

