पुंछ में आतंकवादियों का ठिकाना मिला, गोला-बारूद बरामद
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाया। यहाँ से एके राइफल की दो मैगजीन, 117 कारतूस और 9 एमएम पिस्तौल के 17 कारतूस बरामद किए गए। यह तलाशी अभियान संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना के आधार पर शुरू किया गया था।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के एक गांव में बुधवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक ठिकाने का पता लगाया, जहां से गोला-बारूद बरामद किया गया। अधकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान एक गुफा में बनाए गए आतंकवादी ठिकाने का पता चला। ठिकाने से एके राइफल की दो मैगजीन, 117 कारतूस तथा नौ एमएम पिस्तौल के 17 कारतूस बरामद किए गए। सूरनकोट के एक दर्जन से अधिक वन क्षेत्रों वाले गांवों में मंगलवार को बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान धारा सांगला और गुज्जर नार क्षेत्रों में संदिग्ध आतंकवादियों के दो अलग-अलग समूहों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया।
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