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लापता जवान बादल मुर्मू के रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों का आतंक खत्म हो गया है। 2 करोड़ 20 लाख के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी और अनल दा की मुठभेड़ में मौत हो गई है। जबकि 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लापता सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू का अब भी कोई सुराग नहीं मिला है।

लापता जवान बादल मुर्मू के रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद

चक्रधरपुर/ मनोहरपुर, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैले सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल से लाल आतंक का साया खत्म हो चुका है। 2 करोड़ बीस लाख के इनामी दो नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रतिराम माझी उर्फ अनल दा मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। वहीं जंगल में सक्रिय करीब 50 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अब भी सारंडा जंगल में लापता सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवान बादल मुर्मू के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद परिजनों की उम्मीद जगी है कि अब बादल मुर्मू के लापता होने के रहस्य से पर्दा उठेगा जानकारी के मुताबिक पांच जनवरी 2023 को सीआरपीएफ का जवान बादल मुर्मू कोल्हान जंगल गया था।

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इसके बाद से वापस घर नहीं लौटा है। इसके बाद से ही बादल मुर्मू की पत्नी झानो मुर्मू सहित परिजन केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सीआरपीएफ के डीजी सहित कई अधिकारियों से मुलाकात कर लापता जवान बादल मुर्मू के पता लगाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अबतक लापता जवान बादल मुर्मू का कुछ पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि लापता होने से पहले बादल मुर्मू को कई बार मोछू के साथ घूमते हुए देखे जाने की कई बार चर्चा हो चुकी है,जिससे इस बात की प्रबल संभावना है कि मोछू को उनके ठिकाने या उनके साथ हुई किसी अनहोनी की पूरी जानकारी होगी।

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