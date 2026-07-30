विस्फोटक पदार्थ के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार
इंफाल पूर्वी जिले में सुरक्षा बलों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री की बिक्री करने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। शांता बाजार से गिरफ्तार महिलाओं पर अवैध खरीद, परिवहन और बिक्री का आरोप है। उनके पास से एक हथगोला भी बरामद किया गया है। मामले की जांच चल रही है।
इंफाल, एजेंसी। इंफाल पूर्वी जिले में सुरक्षा बलों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री की बिक्री करने के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एंड्रो थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांता बाजार से दो महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। इन पर हथियार और विस्फोटकों की अवैध खरीद, परिवहन और बिक्री की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि उनके पास से एक हथगोला बरामद किया गया है, जिसे वे किसी को बेचने के लिए बाजार लाई थीं। वहीं, बुधवार को प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोंगद्रेनखोमबा) की एक महिला सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है।
इसके साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है।
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