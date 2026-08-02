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मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन का उग्रवादी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में सुरक्षा बलों ने एनएससीएन(के) के उग्रवादी लुंगथाउखोन पामेई को जबरन वसूली में गिरफ्तार किया है। उसके पास से वसूली से जुड़े दस्तावेज और 2,800 रुपये नकद मिले हैं। इसके अलावा, एक और व्यक्ति को अवैध हथियार बिक्री में गिरफ्तार किया गया है।

मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन का उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन एनएससीएन(के) के एक उग्रवादी को राजमार्गों पर जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। लुंगथाउखोन पामेई को शनिवार को काइमेई थाना क्षेत्र में इंफाल को सिलचर से जोड़ने वाले राजमार्ग से पकड़ा गया। आरोपी के पास से जबरन वसूली से जुड़े कई दस्तावेज और 2,800 रुपये नकद बरामद किए गए। एक अन्य कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद खरीदने तथा बेचने की गतिविधियों में शामिल लैशराम लखपति सिंह को इंफाल पूर्वी जिले से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक हथगोला और नौ एमएम के 10 कारतूस बरामद किए गए हैं।

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