19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार
महादेवपट्टी एसएसबी कैम्प के जवानों ने हरलाखी थाना की पुलिस के साथ मिलकर 19 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन के साथ एक आरोपित अंकेश कुमार को गिरफ्तार किया। वह जोगिया गांव के नितीश यादव और शंकर पासवान से ब्राउन शुगर लेकर कटैया और मझौरा के व्यक्तियों को देने जा रहा था।
हरलाखी,एक संवाददाता। महादेवपट्टी एसएसबी कैम्प के जवानों ने हरलाखी थाना की पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 19 ग्राम ब्राउन शुगर व एक मोबाइल फोन के साथ एक आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मेहतरपट्टी गांव निवासी अंकेश कुमार के रूप में हुई है।
साधन और कार्रवाई
एसएसबी से मिली जानकारी के अनुसार आसूचना के आधार पर सीमा चौकी महादेवपट्टी एवं बिहार पुलिस हरलाखी की संयुक्त विशेष नाका टीम का गठन किया गया। टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 283/05 से लगभग 1.5 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पुतगाह गांव के समीप सघन जांच अभियान चलाया गया। जहां एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 19 ग्राम ब्राउन शुगर (पैकिंग सामग्री सहित) तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।
मादक पदार्थ की पुष्टि
मोके पर डॉग स्क्वाड द्वारा जांच कराई गई, जिसमें बरामद पदार्थ के मादक पदार्थ होने की पुष्टि हुई। साथ ही ड्रग डिटेक्शन किट से परीक्षण करने पर भी पदार्थ के ब्राउन शुगर होने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार अभियुक्त ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार किया कि वह ब्राउन शुगर जोगिया गांव के नितीश यादव एवं शंकर पासवान से प्राप्त कर ग्राम कटैया के पप्पू कुमार व मझौरा के चंदन कुमार को देने जा रहा था। बरामद मादक पदार्थ, मोबाइल फोन एवं गिरफ्तार आरोपित एसएसबी ने हरलाखी थाना की पुलिस के हवाले कर दिया गया।
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