हापुड़ रोड पर कांवड़ियों से अभद्रता, जल खंडित करने के प्रयास का आरोप

कांवड़ यात्रा को लेकर जिले में सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रविवार को हापुड़ रोड पर सामने आई घटना ने उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। हरिद्वार से गंगाजल लेकर बुलंदशहर जा रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि रास्ते में कुछ अराजक युवकों ने उनके साथ अभद्रता की, कांवड़ का जल खंडित करने का प्रयास किया और काफी दूर तक पीछा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। घटना के दौरान मौके पर पुलिस मौजूद नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। कांवड़िया विपिन सैनी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर बुलंदशहर जा रहे थे।

हापुड़ अड्डा पार कर हापुड़ रोड तिरंगा गेट पर पहुंचने के बाद चार से पांच युवक उनके पीछे लग गए। आरोप है कि युवकों ने बार-बार कांवड़ के पास आकर जल खंडित करने की कोशिश की। जब शिवभक्तों ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने बदसलूकी करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया। कांवड़ियों का कहना है कि घटना के बाद भी कुछ युवक उनका पीछा करते रहे। इसी दौरान आगे चलकर एक युवक ने इशारों में आपत्तिजनक हरकत और गाली-गलौज की। इससे शिवभक्तों में आक्रोश फैल गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उक्त युवक को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि जिस मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है, वहां पुलिस की मौजूदगी दिखाई नहीं दी।